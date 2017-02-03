У разі смерті працівника НАБУ його сім'я отримає чотири млн допомоги

Кабмін затвердив порядок і умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі співробітника НАБУ при виконанні службових обов'язків в розмірі останньої заробітної плати за 10 років.

Згідно з прийнятим рішенням у разі загибелі особи начальницького складу або працівника Національного антикорупційного бюро України під час виконання службових обов’язків членам його сім’ї надаватиметься одноразова грошова допомога у десятирічному розмірі оплати праці (грошового забезпечення) загиблого за останньою посадою, яку він займав, - повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Для одержання такої допомоги члени сім’ї загиблого (померлого) протягом шести місяців з дати загибелі (смерті) мають подати заяву та відповідний перелік документів директору Національного антикорупційного бюро України.

Рішення про виплату прийматиметься у місячний строк після надходження відповідних документів.

Одноразова грошова допомога виплачуватиметься рівними частинами всім членам сім’ї загиблого (померлого) відповідно до дати прийняття рішення про її виплату, але не пізніше двох місяців з дня прийняття зазначеного рішення в межах та за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Національному антикорупційному бюро України.

Виплата одноразової грошової допомоги проводиться шляхом перерахування відповідної належної суми виплати на рахунок, відкритий особою, якій призначається одноразова грошова допомога, в установі банку.