У редакції газети у штаті Меріленд сталась стрілянина

За попередніми даними, загинули четверо людей.

Про це повідомляє AP з посиланням на The Baltimore Sun, яка є власницею видання. Видання зазначає, що один із журналістів повідомив про стрілянину.

За даними CBS News, унаслідок стрілянини загинули четверо людей. Наразі інформація офіційно не підтверджена.

BBC News повідомляє, що підозрюваний у стрілянині затриманий. Водночас інформації про загиблих немає.

Бюро з надзвичайних ситуацій повідомило, що реагує на інформацію про стрілянину.

DEVELOPING: 'Multiple' deaths, suspect caught after reports of shots fired outside Maryland newspaper office, sheriff says. https://t.co/6gHhXWA95v https://t.co/36rpSPyVeN