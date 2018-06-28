CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКілька людей були поранені унаслідок стрілянини у редакції газети The Capital у місті Аннаполісі, штат Меріленд, США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У редакції газети у штаті Меріленд сталась стрілянина
За попередніми даними, загинули четверо людей
Фото: apnews.com.jpg
За попередніми даними, загинули четверо людей.
Про це повідомляє AP з посиланням на The Baltimore Sun, яка є власницею видання. Видання зазначає, що один із журналістів повідомив про стрілянину.
За даними CBS News, унаслідок стрілянини загинули четверо людей. Наразі інформація офіційно не підтверджена.
BBC News повідомляє, що підозрюваний у стрілянині затриманий. Водночас інформації про загиблих немає.
Бюро з надзвичайних ситуацій повідомило, що реагує на інформацію про стрілянину.
DEVELOPING: 'Multiple' deaths, suspect caught after reports of shots fired outside Maryland newspaper office, sheriff says. https://t.co/6gHhXWA95v https://t.co/36rpSPyVeN— Fox News (@FoxNews) June 28, 2018
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28 06 2018 23:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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