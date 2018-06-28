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У редакції газети у штаті Меріленд сталась стрілянина

За попередніми даними, загинули четверо людей
Кілька людей були поранені унаслідок стрілянини у редакції газети The Capital у місті Аннаполісі, штат Меріленд, США.
У редакції газети у штаті Меріленд сталась стрілянина Фото: apnews.com.jpg

За попередніми даними, загинули четверо людей.

Про це повідомляє AP з посиланням на The Baltimore Sun, яка є власницею видання. Видання зазначає, що один із журналістів повідомив про стрілянину.

За даними CBS News, унаслідок стрілянини загинули четверо людей. Наразі інформація офіційно не підтверджена.

BBC News повідомляє, що підозрюваний у стрілянині затриманий. Водночас інформації про загиблих немає.

Бюро з надзвичайних ситуацій повідомило, що реагує на інформацію про стрілянину.

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28 06 2018 23:17
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