ПОЛІТИКА НОВИНИЗаступниця головреда "Страна.ua" Світлана Крюкова заявляє, що у четвер ввечері в будівлі, де розташована редакція видання відбувається обшук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У редакцію "Страна.ua" прийшли з обшуком
Про причини обшуку не повідомляється
Фото: news.pn
Про це вона повідомила в коментарі "Українській правді".
"Головред сказав, що в нашому офісі на вулиці Володимирській, який розташований в одній кімнаті у бізнес-центрі, відбувається обшук. Уся будівля бізнес-центру оточена співробітниками СБУ, їх до 20 осіб, вхід закритий", - сказала Крюкова.
За її словами, у редакції перебуває 3 співробітники, у тому числі головний редактор.
Про причини обшуку не повідомляється.
Нагадаємо. раніше повідомлялося.=, що Служба безпеки обшукує Укрхімтрансаміак.
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22 06 2017 21:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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