Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У редакцію "Страна.ua" прийшли з обшуком

Про причини обшуку не повідомляється
Заступниця головреда "Страна.ua" Світлана Крюкова заявляє, що у четвер ввечері в будівлі, де розташована редакція видання відбувається обшук.
У редакцію "Страна.ua" прийшли з обшуком Фото: news.pn

Про це вона повідомила в коментарі "Українській правді".

"Головред сказав, що в нашому офісі на вулиці Володимирській, який розташований в одній кімнаті у бізнес-центрі, відбувається обшук. Уся будівля бізнес-центру оточена співробітниками СБУ, їх до 20 осіб, вхід закритий", -  сказала Крюкова.

За її словами, у редакції перебуває 3 співробітники, у тому числі головний редактор.

Про причини обшуку не повідомляється.

Нагадаємо. раніше повідомлялося.=, що Служба безпеки обшукує Укрхімтрансаміак.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2017 21:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.