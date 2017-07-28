У рейтингу до Верховного суду опинились судді з журналістських розслідувань

Зокрема, йдеться про Наталію Білик, яка зазначила в анкеті, що її може рекомендувати народний депутат Іван Мельничук

Кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми "Схеми", потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді.

Про це повідомили журналісти програми після озвучення рейтингів кандидатів до нового Верховного суду Вищою кваліфікаційною комісією, пише "Радіо Свобода".

Зокрема, йдеться про Наталію Білик, яка зазначила в анкеті, що її може рекомендувати народний депутат Іван Мельничук.

Так само до рейтингу переможців потрапив чинний заступник голови Апеляційного суду Рівненської області Віктор Остапук, який зазначив в анкеті, що його може рекомендувати очільник Волинської обладміністрації. Саме у цій області суддя раніше теж працював.

"Схеми" зауважили, що він прибув на іспит на "БМВ". Він не заперечив, що заробив на нього сам. Але в декларації за 2015 рік суддя Остапук інформував, що права власності на авто належать Роману Дубовику, якого у ЗМІ називали рівненським підприємцем. У реєстрі підприємців, людина з такими ж ініціалами закрила свій ФОП наприкінці минулого року.

Також у рейтингу переможців – Валентина Курило. "Схеми" зафіксували, що її привезли на іспит на білому "БМВ". Вона тоді зазначила, що її привіз зять, але не змогла згадати, яким бізнесом він займається, аби дозволити собі таке авто.



Фото: "Схеми"

До рейтингу переможців потрапив чинний суддя Вищого спеціалізованого суду України Володимир Британчук. "Схеми" з’ясували, що він став суддею в Радянському Союзі ще в той час, коли не треба було складати присяги, тому увесь час працював суддею без присяги судді.



Фото: "Схеми"