У результаті протестів у Єревані госпіталізовано 33 людини

У ще одному місті Вірменії протестувальники перекрили головну вулицю

У результаті зіткнень під час протестів в центрі Єревана були госпіталізовані 33 людини.

У Першу міську клінічну лікарню були доставлені 7 постраждалих, в медцентр "Еребуні" - 8 осіб, в медцентр Св. Григорія Просвітителя - 18 чоловік, повідомляє "Sputnik Вірменія".

Крім того, надходить інформація, що серед постраждалих - троє співробітників поліції. Повідомляється, що раніше в районі протестів застосовувалися світло-шумові гранати.

Як повідомляє Вірменська служба "Радіо Свобода", у третьому за величиною місті Вірменії Ванадзорі також відбуваються акції протесту, учасники яких перекрили головну вулицю міста з вимогою не призначати екс-президента країни Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром.

Десятки студентів оголосили страйк і маршем дійшли до центральної площі міста, скандуючи "Ми будуємо наше майбутнє!" й інші гасла. Учасники акції закликають перехожих приєднатися до них.