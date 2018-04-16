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У результаті протестів у Єревані госпіталізовано 33 людини

У ще одному місті Вірменії протестувальники перекрили головну вулицю
У результаті зіткнень під час протестів в центрі Єревана були госпіталізовані 33 людини.
У результаті протестів у Єревані госпіталізовано 33 людини Фото: telegraph.co.uk

У Першу міську клінічну лікарню були доставлені 7 постраждалих, в медцентр "Еребуні" - 8 осіб, в медцентр Св. Григорія Просвітителя - 18 чоловік, повідомляє "Sputnik Вірменія".

Крім того, надходить інформація, що серед постраждалих - троє співробітників поліції. Повідомляється, що раніше в районі протестів застосовувалися світло-шумові гранати.

Як повідомляє Вірменська служба "Радіо Свобода", у третьому за величиною місті Вірменії Ванадзорі також відбуваються акції протесту, учасники яких перекрили головну вулицю міста з вимогою не призначати екс-президента країни Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром.

Десятки студентів оголосили страйк і маршем дійшли до центральної площі міста, скандуючи "Ми будуємо наше майбутнє!" й інші гасла. Учасники акції закликають перехожих приєднатися до них.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в столиці Вірменії Єревані противники висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра перекрили низку ключових автодоріг в місті.

Причина протестів - фактичне порушення Конституції країни: Саргсян вже провів два терміни на посаді президента країни. Після переходу Вірменії на парламентську систему прем'єр-міністр стає головною посадою в країні, і, по суті, призначення стане третім строком на чолі держави для Саргсяна.

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16 04 2018 19:55
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