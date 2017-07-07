У результаті зіткнень в Гамбурзі постраждали більше 70 поліцейських

Даних про кількість постраждалих серед демонстрантів поки немає

У Гамбурзі (Німеччина) в результаті зіткнень учасників акції проти саміту G20 з поліцією за останніми даними постраждали 76 поліцейських.

Про це повідомляє DW.

Даних про кількість постраждалих серед демонстрантів поки немає.

Як передає видання, напередодні саміту G20, ввечері в четвер, 6 липня, в Гамбурзі відбулася низка акцій протесту. Демонстрації місцями переростали в зіткнення з поліцією, ініційовані хуліганськими радикалами.

Так, майже відразу після початку акції протесту Ласкаво просимо в пекло спалахнули заворушення. Щоб втихомирити натовп правоохоронці, у відповідь на димові шашки і скляні пляшки від демонстрантів, використали водомети і перцевий газ.

Незабаром після початку зіткнень організатори Ласкаво просимо в пекло повідомили, що акція протесту завершена.

Пізніше демонстранти погодили з поліцією відновлення ходи з вулиці Хафенштрасе в районі Санкт-Паулі. Але через деякий час зіткнення протестантів з поліцією поновилися. Протестанти кидали в поліцейських піротехніку. У відповідь поліція знову застосувала водомети.

Повідомляється, що на деяких вулицях міста на проїжджій частині розкидані дорожні шипи. Поліція припускає, що тим самим радикально налаштовані учасники протесту хотіли вивести з ладу автомобілі правоохоронців. У районі сквот Рота Флора горять велосипеди, сміття та інші предмети, пожежні вже приступили до ліквідації загоряння.

Як передає видання, станом на 2:20 за місцевим часом, повідомлень про порушення правопорядку майже немає. Гамбурзька поліція в Twitter повідомляє, що ситуація нормалізується.

Нагадаємо, напередодні, за кілька днів до саміту G20, у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію. Між протестувальниками проти політики G20 та поліцією відбулися сутички. Щоб розігнати протести поліція використовувала водомети.

12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.

Зазначимо, зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа "на полях" саміту G20 запланована на 7 липня.