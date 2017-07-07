У результаті зіткнень в Гамбурзі постраждали більше 70 поліцейських
Про це повідомляє DW.
Даних про кількість постраждалих серед демонстрантів поки немає.
Як передає видання, напередодні саміту G20, ввечері в четвер, 6 липня, в Гамбурзі відбулася низка акцій протесту. Демонстрації місцями переростали в зіткнення з поліцією, ініційовані хуліганськими радикалами.
Так, майже відразу після початку акції протесту Ласкаво просимо в пекло спалахнули заворушення. Щоб втихомирити натовп правоохоронці, у відповідь на димові шашки і скляні пляшки від демонстрантів, використали водомети і перцевий газ.
Незабаром після початку зіткнень організатори Ласкаво просимо в пекло повідомили, що акція протесту завершена.
Пізніше демонстранти погодили з поліцією відновлення ходи з вулиці Хафенштрасе в районі Санкт-Паулі. Але через деякий час зіткнення протестантів з поліцією поновилися. Протестанти кидали в поліцейських піротехніку. У відповідь поліція знову застосувала водомети.
Повідомляється, що на деяких вулицях міста на проїжджій частині розкидані дорожні шипи. Поліція припускає, що тим самим радикально налаштовані учасники протесту хотіли вивести з ладу автомобілі правоохоронців. У районі сквот Рота Флора горять велосипеди, сміття та інші предмети, пожежні вже приступили до ліквідації загоряння.
Як передає видання, станом на 2:20 за місцевим часом, повідомлень про порушення правопорядку майже немає. Гамбурзька поліція в Twitter повідомляє, що ситуація нормалізується.
Нагадаємо, напередодні, за кілька днів до саміту G20, у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію. Між протестувальниками проти політики G20 та поліцією відбулися сутички. Щоб розігнати протести поліція використовувала водомети.
12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.
Зазначимо, зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа "на полях" саміту G20 запланована на 7 липня.
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