У результаті зіткнення моторних човнів на Дніпрі загинула людина

Як уточнили в поліції, у результаті зіткнення пасажир "Криму" від отриманих травм помер дорогою до лікарні

Учора, 2 червня, на річці Дніпро у Бериславському районі Херсонської області відбулося зіткнення двох моторних човнів "Крим". У результаті аварії одна людина загинула, ще одна - 8-річна дитина - в реанімації.

"2 червня 2018 року о 17:30 у Бериславському районі в акваторії р. Дніпро поблизу ТОВ СП "Нібулон", зіткнулися два моторні човни "Крим", в яких перебувало 6 осіб, з них троє дітей", - повідомляє УНН з посиланням ДержНС у Херсонській області.

Потерпілих з місця події доставили люди, які відпочивали неподалік у м. Нова Каховка.

"Серед постраждалих - власник човна "Крим" 1955 р.н., його син 1977 р.н. (загинув), хлопчик 2010 р.н. (у реанімації), хлопчик 2013 р.н. (вдома), жінка 1982 р.н. (перебуває в лікарні у сина) і дівчинка 2007 р.н. (вдома)", - зазначили рятувальники.

Як уточнили в поліції, у результаті зіткнення пасажир "Криму" від отриманих травм помер дорогою до лікарні. У важкому стані в реанімації Новокаховської центральної лікарні перебуває ще один пасажир цього човна - 8-річний хлопчик.

Водія іншого човна, який скоїв зіткнення і зник з місця події, затримали у нетверезому стані. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу 36-річному жителю м. Таврійськ. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років.

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