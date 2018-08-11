У резиденції генконсула Саудівської Аравії у Стамбулі знайшли сліди кислоти
Про це повідомляє Al Jazeera з посилання на джерело в канцелярії генерального прокурора Туреччини.
Сліди фтористоводневої кислоти та інших хімічних речовин знайшли на колодязі в будинку генерального консула Мохаммеда аль-Отаібі у Стамбулі.
За інформацією кореспондента агентства, турецькі слідчі вилучили зразки з колодязя під час обшуків резиденції минулого місяця.
"Ми знаємо, що в ніч з 16 на 17 жовтня, коли турецькі слідчі працювали всередині резиденції і хотіли отримати повний доступ до саду та колодязя, вони не отримали дозволу, але змогли взяти деякі зразки з його верхівки... Ці зразки були оброблені, і вони містять докази того, що там були плавикова кислота та інші хімічні речовини", – сказав журналіст.
Інші зразки, взяті з каналізації та дренажної системи навколо дипломатичного району також показали використання кислоти.
Нагадаємо, за словами джерела ЗМІ серед високопоставлених турецьких чиновників, влада Туреччини дотримуються версії про те, що розчленоване тіло журналіста розчинили в кислоті в консульстві Саудівської Аравії або в резиденції саудівського генконсула, а біологічні матеріали, виявлені в саду консульства, підтверджують версію про те, що тіло журналіста знищили поблизу місця злочину.
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