Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У резиденції генконсула Саудівської Аравії у Стамбулі знайшли сліди кислоти

За інформацією ЗМІ, турецьким слідчим вдалося вилучили зразки з колодязя під час обшуків резиденції
Саудівська влада використовувала кислоту та інші хімікати для утилізації тіла убитого журналіста Джамаль Хашоґджі. Сліди речовин знайшли на території резиденції генконсула.
У резиденції генконсула Саудівської Аравії у Стамбулі знайшли сліди кислоти Фото: ap.com

Про це повідомляє Al Jazeera з посилання на джерело в канцелярії генерального прокурора Туреччини.

Сліди фтористоводневої кислоти та інших хімічних речовин знайшли на колодязі в будинку генерального консула Мохаммеда аль-Отаібі у Стамбулі.

За інформацією кореспондента агентства, турецькі слідчі вилучили зразки з колодязя під час обшуків резиденції минулого місяця.

"Ми знаємо, що в ніч з 16 на 17 жовтня, коли турецькі слідчі працювали всередині резиденції і хотіли отримати повний доступ до саду та колодязя, вони не отримали дозволу, але змогли взяти деякі зразки з його верхівки... Ці зразки були оброблені, і вони містять докази того, що там були плавикова кислота та інші хімічні речовини", – сказав журналіст.

Інші зразки, взяті з каналізації та дренажної системи навколо дипломатичного району також показали використання кислоти.

Нагадаємо, за словами джерела ЗМІ серед високопоставлених турецьких чиновників, влада Туреччини дотримуються версії про те, що розчленоване тіло журналіста розчинили в кислоті в консульстві Саудівської Аравії або в резиденції саудівського генконсула, а біологічні матеріали, виявлені в саду консульства, підтверджують версію про те, що тіло журналіста знищили поблизу місця злочину.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2018 20:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.