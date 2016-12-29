У Росії допустили можливість відключення країни від світового інтернету

Радник Путіна сказав, що висока ймовірність "тектонічних зрушень" у відносинах із Заходом

Радник президента Росії з питань інтернету заявив про високу ймовірність погіршення відносин РФ із Заходом.

Росія повинна бути готова до ситуації, коли її відключать від світового інтернету, - заявив радник президента з питань інтернету Герман Клименко в інтерв'ю RT.

"Наші західні партнери відключили Крим від роботи сервісів Google і Microsoft. Так само як і власники доменів, які проживають у Криму, втратили те, що напрацювали. Наша країна повинна бути готова до того, що її відключать від світового інтернету", - заявив Клименко.

Він додав, що ймовірність погіршення відносин Росії із Заходом, на його думку, висока. Через це одне із завдань Росії, за словами Клименка, - "відрегулювати російський сегмент інтернету", щоб захиститися від "сценаріїв", подібних до відключення Росії від світового інтернету.

"Важливо, щоб у Росії продовжували працювати електронна пошта, телеграф, телефон, соціальні мережі. Критична інфраструктура, включаючи копію доменної зони, повинна бути на нашій території, щоб ніхто не міг відключити", - додав Клименко.

Раніше федеральна антимонопольна служба Росії порушила справу стосовно Microsoft за ознаками зловживання домінуючим становищем, що порушує російський закон про захист конкуренції.

Нагадаємо, що міністр зв'язку та масових комунікацій Росії Микола Нікіфоров назвав недалекоглядним використання західних стандартів програмного забезпечення, зокрема, шрифтів і типів файлів.

У листопаді 2015 року російський уряд заборонив закупівлю іноземного софту для держорганів.

4 липня 2014 року депутати Державної Думи Росії ухвалили законопроект, яким заборонили зберігати дані росіян на закордонних серверах.