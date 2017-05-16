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У РФ назвали санкції проти російських сайтів цензурою

У Кремлі вважають санкції недружнім і недалекоглядним кроком
У Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".
У РФ назвали санкції проти російських сайтів цензурою Дмитро Пєсков. Фото: deita.ru

"Як прояв цензури з політичних мотивів", – заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Коммерсант".

"Київський режим використовує всілякі силові методи впливу на своїх громадян: від заборони музики і літератури до військової агресії проти свого народу", – завила Захарова.

"Європа і США мовчать", – додала вона.

У той же час в Кремлі заявили, що уважно відстежують ситуацію з санкціями Києва щодо ЗМІ, поки не готові говорити про санкції у відповідь, але не забувають про принцип взаємності, повідомляє російський "Інтерфакс".

Відповідаючи на питання, чи планують у Кремлі прийняти відповідні санкції щодо українських ЗМІ, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав:

"Поки не готовий вам сказати. В Україні не так багато якихось потужних інформаційних ресурсів, які користуються популярністю в російськомовному просторі".

У той же час Пєсков зазначив: "Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію і, звичайно ж, не забуваємо про принцип взаємності".

У Кремлі також заявили, що вважають введені Києвом санкції проти російських юридичних і фізичних осіб "недружнім і недалекоглядним кроком".

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Однак заблокувати російські сайти в Україні, які потрапили у новий санкційний список, на цей момент неможливо технічно.

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16 05 2017 15:20
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