У РФ назвали санкції проти російських сайтів цензурою
"Як прояв цензури з політичних мотивів", – заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Коммерсант".
"Київський режим використовує всілякі силові методи впливу на своїх громадян: від заборони музики і літератури до військової агресії проти свого народу", – завила Захарова.
"Європа і США мовчать", – додала вона.
У той же час в Кремлі заявили, що уважно відстежують ситуацію з санкціями Києва щодо ЗМІ, поки не готові говорити про санкції у відповідь, але не забувають про принцип взаємності, повідомляє російський "Інтерфакс".
Відповідаючи на питання, чи планують у Кремлі прийняти відповідні санкції щодо українських ЗМІ, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав:
"Поки не готовий вам сказати. В Україні не так багато якихось потужних інформаційних ресурсів, які користуються популярністю в російськомовному просторі".
У той же час Пєсков зазначив: "Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію і, звичайно ж, не забуваємо про принцип взаємності".
У Кремлі також заявили, що вважають введені Києвом санкції проти російських юридичних і фізичних осіб "недружнім і недалекоглядним кроком".
Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Однак заблокувати російські сайти в Україні, які потрапили у новий санкційний список, на цей момент неможливо технічно.
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