У РФ назвали санкції проти російських сайтів цензурою

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

"Як прояв цензури з політичних мотивів", – заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Коммерсант".

"Київський режим використовує всілякі силові методи впливу на своїх громадян: від заборони музики і літератури до військової агресії проти свого народу", – завила Захарова.

"Європа і США мовчать", – додала вона.

У той же час в Кремлі заявили, що уважно відстежують ситуацію з санкціями Києва щодо ЗМІ, поки не готові говорити про санкції у відповідь, але не забувають про принцип взаємності, повідомляє російський "Інтерфакс".

Відповідаючи на питання, чи планують у Кремлі прийняти відповідні санкції щодо українських ЗМІ, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав:

"Поки не готовий вам сказати. В Україні не так багато якихось потужних інформаційних ресурсів, які користуються популярністю в російськомовному просторі".

У той же час Пєсков зазначив: "Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію і, звичайно ж, не забуваємо про принцип взаємності".

У Кремлі також заявили, що вважають введені Києвом санкції проти російських юридичних і фізичних осіб "недружнім і недалекоглядним кроком".

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Однак заблокувати російські сайти в Україні, які потрапили у новий санкційний список, на цей момент неможливо технічно.