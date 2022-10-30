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У рф обмежили доступ до домену Telegram

Домен коротких посилань месенджера Telegram заблокували у росії. Рішення було ухвалено на підставі вимоги генпрокуратури країни.
У рф обмежили доступ до домену Telegram Фото: iPhones.ru

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Приводом для внесення домену t.me до реєстру стала стаття, в якій йдеться про обмеження доступу до сайтів з інформацією, що містить "заклики до масових заворушень або участі в них", а також до здійснення екстремістської діяльності.

Генпрокуратура 29 жовтня ухвалила заблокувати доступ до трьох записів у різних Telegram-каналах, випливає з моніторингу блокувань правозахисного проєкту "Роскомсвобода".

Йдеться про копії ролика Збройних сил України із закликом здаватися в полон, адресований російським військовослужбовцям.

Оскільки вебінтерфейс Telegram використовує захищене з'єднання (HTTPS), через блокування окремих постів перестали працювати всі посилання на t.me. Самі записи залишаються доступними безпосередньо через додаток Telegram.

Через годину домен t.me зник з реєстру.

Раніше повідомлялось, що засновник Telegram попередив про небезпеку месенджера WhatsApp.

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30 10 2022 09:55
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