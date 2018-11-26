У РФ повідомили про стан поранених на Азові українців: "Себе відчувають прекрасно", - ОНОВЛЕНО
У медустанові стверджують, що моряки отримали легкі поранення і відчувають себе нормально, повідомили в медичному закладі окупованої Керчі, інформує російський "ТАСС".
"Стабільний стан у них, все нормально, не погіршується. Себе відчувають прекрасно", - сказав співрозмовник російського агентства, уточнивши, що зараз в лікарні чергують слідчі.
За даними росіян в результаті ескалації конфлікту в Азовському морі "отримали легкі поранення" троє українських військових.
Оновлення: Російські ЗМІ назвали імена трьох поранених українських військовослужбовців, яких напередодні захопили в полон на Азові і зараз утримують у лікарні окупованої Керчі.
Як уточнюється в повідомленні, поранені українські бійці були поміщені у відділення травматології Керченський лікарні №1 імені Пирогова. За даними джерел ЗМІ в "правоохоронних органах", у лікарні перебувають Артеменко Андрій Анатолійович (31 березня 1994 року народження, Новоукраїнка, Кіровоградська область), Сорока Василь Вікторович (11 квітня 1991 року народження, Одеса), Ейдер Андрій Дмитрович (20 грудня 1999 року, Одеса).
Також, ФСБ заявила, що захоплені українські катери відвезли до Керчі.
Водночас Україна втратила зв’язок з моряками після захоплення катерів російськими суднами. Тож про реальний стан поранених моряків та місцеперебування захоплених катерів Україні не відомо.
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