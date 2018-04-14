У річці на Одещині знайшли півтонну міну для підводних човнів, – ФОТО

12 квітня на території Ізмаїльського району Одеської області в акваторії річки Дунай знайшли міну для підводних човнів 1920 року виробництва.

Як повідомляють у ГУ ДСНС в Одеській області, фахівці піротехнічної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення ідетифікували знайдений предмет як міну для підводних човнів «Sautter Harle HS 1» вагою 480 кг.

13 квітня за допомогою катера морської охорони міну відбуксували на 99-98 км річки Дунай та о 12:12 знищили.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua

Це не перша міна, знайдена в Дунаї цього року. 3 квітня в районі Ізмаїла вода підняла з дна річки і пригнала до берега міну вагою майже у півтонни.

Нагадаємо, розмінування території Донецької та Луганської областей після повного припинення військових дій може тривати від 10 до 20 років.