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У річці на Одещині знайшли півтонну міну для підводних човнів, – ФОТО

Піротехніки знахідку знешкодили
12 квітня на території Ізмаїльського району Одеської області в акваторії річки Дунай знайшли міну для підводних човнів 1920 року виробництва.
У річці на Одещині знайшли півтонну міну для підводних човнів, – ФОТО Фото: dsns.gov.ua

Як повідомляють у ГУ ДСНС в Одеській області, фахівці піротехнічної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення ідетифікували знайдений предмет як міну для підводних човнів «Sautter Harle HS 1» вагою 480 кг.

13 квітня за допомогою катера морської охорони міну відбуксували на 99-98 км річки Дунай та о 12:12 знищили.


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua

Це не перша міна, знайдена в Дунаї цього року. 3 квітня в районі Ізмаїла вода підняла з дна річки і пригнала до берега міну вагою майже у півтонни.

Нагадаємо, розмінування території Донецької та Луганської областей після повного припинення військових дій може тривати від 10 до 20 років.

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14 04 2018 18:20
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