У річці на Одещині знайшли півтонну міну для підводних човнів, – ФОТО
Як повідомляють у ГУ ДСНС в Одеській області, фахівці піротехнічної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення ідетифікували знайдений предмет як міну для підводних човнів «Sautter Harle HS 1» вагою 480 кг.
13 квітня за допомогою катера морської охорони міну відбуксували на 99-98 км річки Дунай та о 12:12 знищили.
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Це не перша міна, знайдена в Дунаї цього року. 3 квітня в районі Ізмаїла вода підняла з дна річки і пригнала до берега міну вагою майже у півтонни.
Нагадаємо, розмінування території Донецької та Луганської областей після повного припинення військових дій може тривати від 10 до 20 років.
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