У Рівненській області копачі бурштину пошкодили залізничну колію
За даними департаменту безпеки компанії, земляне полотно колії пошкоджено внаслідок роботи 80 мотопомп, за допомогою яких здійснюється незаконний видобуток бурштину.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
"На місце видобутку бурштину прибули працівники поліції, але їх зустріла озброєна група із майже 400 осіб. Частина з них перешкоджала доступу до місця інциденту поліції та працівникам залізниці", - повідомили в компанії.
В Укрзалізниці висловили сподівання, що у четвер, 2 березня, співробітники компанії зможуть обстежити пошкоджену ділянку та оцінити завдані збитки.
Нагадаємо, що у серпні 2016 року перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян заявив про відновлення контролю над видобутком бурштину у ключових для цього бізнесу регіонах.
У зв’язку із загостренням ситуації щодо незаконного видобутку бурштину, до міста Олевськ Житомирської області у лютому 2017 року відряджені військовослужбовці Першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України.
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