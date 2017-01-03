У Рівненській області копачі бурштину пошкодили залізничну колію

На території Рівненської області незаконні копачі бурштину у середу, 1 березня, пошкодили під’їзну колію до Клесівського кар’єру

За даними департаменту безпеки компанії, земляне полотно колії пошкоджено внаслідок роботи 80 мотопомп, за допомогою яких здійснюється незаконний видобуток бурштину.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

"На місце видобутку бурштину прибули працівники поліції, але їх зустріла озброєна група із майже 400 осіб. Частина з них перешкоджала доступу до місця інциденту поліції та працівникам залізниці", - повідомили в компанії.

В Укрзалізниці висловили сподівання, що у четвер, 2 березня, співробітники компанії зможуть обстежити пошкоджену ділянку та оцінити завдані збитки.

Нагадаємо, що у серпні 2016 року перший заступник голови Національної поліції Вадим Троян заявив про відновлення контролю над видобутком бурштину у ключових для цього бізнесу регіонах.

У зв’язку із загостренням ситуації щодо незаконного видобутку бурштину, до міста Олевськ Житомирської області у лютому 2017 року відряджені військовослужбовці Першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України.