У Рівненській області п'яний чоловік кинув в односельців гранату, але вона не вибухнула

У селі Рокитне Рівненської області поліцейські затримали 20-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння кинув у людей гранату.

"Як з'ясувалося, увечері 2 січня до хлопця і дівчини підійшов нетверезий молодий чоловік і почав конфліктувати. Згодом він вийняв з кишені куртки гранату, яку кинув під ноги парі. На щастя, боєприпас не вибухнув, а налякана дівчина відразу зателефонувала на 102. Почувши це, зловмисник підняв небезпечний предмет і пішов. Його затримали на сусідній вулиці поблизу місця проживання", - повідомляють на сайті місцевої поліції.

У кишені куртки у затриманого виявили та вилучили корпус ручної осколкової гранати "Ф-1" і запал до неї, які направлено на експертизу.

Зловмисника затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі готують матеріали для повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Також поліцейські встановлюють походження гранати.

Нагадаємо, в Тернопільській області дівчина випадково витягнула чеку з гранати під час застілля. В результаті вибуху постраждали п'ятеро людей.