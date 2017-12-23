У Рівненській області родина намагалася встигнути на потяг: матір загинула, син у лікарні
У поліції Рівненської області розповіли, що матір та троє синів учора, 22 грудня, близько шостої ранку поспішали на потяг, який прямував до Києва. Двоє братів встигли перебігти колії, а матір із середнім сином потрапили під потяг.
55-річний батько, житель села Білашів, автомобілем привіз до залізничної станції "Острог", що в селі Оженин, свою 53-річну дружину та трьох синів: 25-ти, 17-ти та 9-ти років синів, які збиралися у Київ до родичів. Усі четверо спізнювались, тож коли помітили потяг, почали перебігати колії, аби встигнути на нього. Старший та наймолодший сини встигли перетнути колії, а ось матір затрималася. Це помітив 17-річний син, який кинувся їй допомогти. Утім жінка таки потрапила під потяг і від отриманих травм загинула на місці події.
17-річного юнака госпіталізували до хірургічного відділення Острозької центральної районної лікарні. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота та розрив селезінки.
"За фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Правоохоронці звертаються до громадян бути максимально обережними, перетинаючи залізничні колії та перебуваючи поблизу них. Адже людське життя – то найдорожче і не варто робити поспішних та необдуманих вчинків задля буденних потреб чи задоволення", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, в селі Любомирка Рівненської області зіткнулися легковий автомобіль і автобус, загинули дві людини.
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