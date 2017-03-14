У Рівному активісти "блокади Донбасу" запалили шини під ОДА

Під стінами Рівненської Державної обласної адміністрації влаштували пікет на підтримку "блокади Донбасу".

Протестувальники вимагають відпустити затриманих 13 березня "блокадників" та відправити у відставку начальника поліції Донеччини В'ячеслава Аброськіна, повідомляє ZAXID.NET.

Нагадаємо, що подібні акції відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники "блокади" влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання "блокадників". А також у Вінниці влаштували пікет на підтримку "блокади Донбасу", на якому під будівлею СБУ запалили шини.

в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.

Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю.