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У Рівному чоловік кинув гранату у поліцейських

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав винуватець інциденту
У вівторок, 14 листопада, близько 20:00 у під'їзді багатоповерхівки Рівного чоловік кинув гранату у бік поліцейських, які приїхали на виклик.
У Рівному чоловік кинув гранату у поліцейських Фото: unian.ua

"До поліції надійшло повідомлення від рівнянки, що до неї додому на вулиці Відінська прийшов знайомий та погрожує гранатою. Поліцейські, які виїхали на місце події, виявили біля однієї із квартир на дев’ятому поверсі багатоповерхівки чоловіка, який поводив себе агресивно і під час розмови кинув гранату у бік правоохоронців", – повідомляє прес-служба обласної поліції на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав винуватець інциденту, якого доставили до медзакладу. Його життю нічого не загрожує. Більше ніхто з учасників події не постраждав.

За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, глава Нацполіціі Сергій Князєв закликав задуматися над тим, що будь-хто може стати жертвою злочинця з гранатою.

 
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15 11 2017 09:18
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