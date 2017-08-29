Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Рівному декана університету спіймали під час отримання $1,4 тис хабара

Голова приймальної комісії вимагав у батьків абітурієнтів гроші за зарахування на навчання
У Рівному співробітники Служби безпеки та Нацполіції затримали декана одного з вищих навчальних закладів за підозрою у хабарництві.
У Рівному декана університету спіймали під час отримання $1,4 тис хабара Фото: ssu.gov.ua

"Правоохоронці встановили, що чиновник, який також є головою приймальної комісії, вимагав від батьків двох абітурієнтів 1,4 тис. доларів. У таку суму зловмисник оцінив сприяння у влаштуванні дітей на денну форму навчання", - повідомляється на сайті СБУ.

Декана затримали в центрі міста під час одержання всієї суми хабара. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу. 

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу й відсторонення його від посади.

Нагадаємо, що кандидат юридичних наук вимагав зі студента Ужгородського Національного університету (УжНУ) хабар у розмірі 300 доларів США за успішне складання іспиту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2017 19:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.