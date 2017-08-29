У Рівному декана університету спіймали під час отримання $1,4 тис хабара

Голова приймальної комісії вимагав у батьків абітурієнтів гроші за зарахування на навчання

У Рівному співробітники Служби безпеки та Нацполіції затримали декана одного з вищих навчальних закладів за підозрою у хабарництві.

"Правоохоронці встановили, що чиновник, який також є головою приймальної комісії, вимагав від батьків двох абітурієнтів 1,4 тис. доларів. У таку суму зловмисник оцінив сприяння у влаштуванні дітей на денну форму навчання", - повідомляється на сайті СБУ.

Декана затримали в центрі міста під час одержання всієї суми хабара. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу й відсторонення його від посади.

Нагадаємо, що кандидат юридичних наук вимагав зі студента Ужгородського Національного університету (УжНУ) хабар у розмірі 300 доларів США за успішне складання іспиту.