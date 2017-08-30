У Рівному депутата міської ради затримали на хабарі, - ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України і Генеральної прокуратури викрили на хабарі депутата Рівненської міської ради.

За версією слідства, депутат вимагав у комерсанта 5 тисяч доларів за те, щоб не створювати штучні перешкоди під час будівництва у вигляді депутатських запитів і перевірок органів контролю.

Як повідомляє СБУ, депутата і посередника затримали в офісі після отримання всієї суми хабара. Під час обшуку в приміщенні також знайшли півкілограма обробленого бурштину і наркотики.

Депутата затримали в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу - отримання хабара.

Місцеве видання "ЧаРівне" пише, що затриманий - депутат Радикальної партії Володимир Кудрін, а підприємець, у якого він нібито вимагав гроші, - забудовник котеджів на Басівкутському озері.

Нагадаємо, що у Львові співробітника СБУ викрито на хабарі в $10 тис.