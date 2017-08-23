CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Рівному зловмисники пограбували Volkswagen Т4, який знаходився на вулиці Макарова, витягнувши з розбитого вікна сумку з 800 тисячами гривень і $6 тис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Рівному грабіжники вкрали з мікроавтобуса майже мільйон гривень на очах у водія
Двоє невідомих скоїли зухвале пограбування на очах у власника
Фото:facebook.com/police.in.Rivne.region
"На місці події слідчо-оперативна група встановила, що двоє невідомих, розбивши скло в Volkswagen Т4, відкрито заволоділи сумкою з грошима в сумі близько 800 тисяч гривень і більше шести тисяч доларів США, і зникли з місця події на своєму авто", - сказано в повідомленні відділу комунікації обласної поліції.
Коли грабіжники скоїли напад, 45-річний водій перебував у салоні.
Оперативники встановили, що постраждалий займається незаконним обміном валюти недалеко від місця злочину. Слідство триває.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої привласнили 6,5 мільйонів гривень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 08 2017 20:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа