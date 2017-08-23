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У Рівному грабіжники вкрали з мікроавтобуса майже мільйон гривень на очах у водія

Двоє невідомих скоїли зухвале пограбування на очах у власника
У Рівному зловмисники пограбували Volkswagen Т4, який знаходився на вулиці Макарова, витягнувши з розбитого вікна сумку з 800 тисячами гривень і $6 тис.
У Рівному грабіжники вкрали з мікроавтобуса майже мільйон гривень на очах у водія Фото:facebook.com/police.in.Rivne.region

"На місці події слідчо-оперативна група встановила, що двоє невідомих, розбивши скло в Volkswagen Т4, відкрито заволоділи сумкою з грошима в сумі близько 800 тисяч гривень і більше шести тисяч доларів США, і зникли з місця події на своєму авто", - сказано в повідомленні відділу комунікації обласної поліції.

Коли грабіжники скоїли напад, 45-річний водій перебував у салоні.

Оперативники встановили, що постраждалий займається незаконним обміном валюти недалеко від місця злочину. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої привласнили 6,5 мільйонів гривень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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23 08 2017 20:37
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