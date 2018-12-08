У Рівному син екс-члена організації Медведчука скоїв ДТП та погрожував журналістці
Андрій Бузинарський кермував автомобілем "Шкода" й допустив зіткнення з "Дачія Логан", пасажирка якого зазнала травм, повідомляє "Рівне вечірнє".
В липні цього року Андрій Бузинарський, котрий був позбавлений права кермувати автомобілями, вже здійснював ДТП в Рівному. Тоді він зник з місця події. Поліція підтвердила, що водій перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння, нагадує видання.
"Суд скерував Бузинарського-молодшого під домашній арешт. Термін арешту минав сьогодні о сьомій годині ранку, і саме в цей час він зробив нову ДТП. Драгер показав 2,14 проміле. Водій знову посміхався в обличчя патрульним і поводився, як завжди, зухвало", - повідомляє видання.
Начальник управління патрульної поліцій Рівненської області Сергій Мерчук написав у фейсбуці про ранкову ДТП і процитував, що сказав її винуватець про свого батька: "Мені пох..., батя все вирішить". Доїздився наш рівненський "герой". Одна жінка в лікарні".
На місце ДТП прибули поліцейські та місцеві журналісти. Під час спроби поспілкуватися з винуватцем аварії продюсер телеканалу "UA Рівне" Інна Білецька почула на свою адресу погрози.
Як видно з відео, оприлюдненого Білецькою, Бузинарський відверто погрожує її життю: "Думаю, що тобі голову сьогодні проб'ють і ти будеш до завтра як мінімум труп... У тебе діти є? У них не буде мами".
Навіть більше, чоловік, за словами Білецької, бив її руками й ногами.
Журналістка повідомила, що після допиту поліція відпустила Андрія Бузинарського.
"Порушили справу за частиною першою статті 345-1 КК. Загроза життю журналіста. За таке можна навіть, якщо хотіти, до в'язниці на три роки посадити", - написала вона.
За словами Білецької, років зо два тому під домашнім арештом у райцентрі Здолбунів перебував батько Андрія, і в цей час журналістка зустріла його в Рівному. "І навіть встигла записати інтерв'ю", - додала вона.
Нагадаємо, що в Києві на бульварі Лесі Українки водій Hummer на смерть збив восьмирічну дівчинку. Водію повідомили про підозру у ч. 2 ст. 283 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
26 липня суд взяв під варту на два місяці водія Hummer - 23-річного Кирила Островського.
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