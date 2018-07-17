У Рівному застрелили місцевого підприємця
На місці працюють правоохоронці. Тіло виявили між автомобілями, повідомляє прес-служба місцевої поліції.
За інформацією місцевих ЗМІ, убитим є 42-річний рівнянин Валентин Загороднюк.
Трагічна подія сталася близько 13:00.
"Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявили на стоянці по вулиці Небесної Сотні між автомобілями. За попередньою інформацією, він займався підприємницькою діяльністю", - сказала працівник відділу комунікації Любов Белаш, інформує Українська правда.
Вона додала, що на місці працює слідчо-оперативна група, експерти та оперативники.
"Говорити про версії поки рано. Поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР", - сказала Белаш.
Нагадамо, в Запорізькій області встановили підозрюваних осіб у вбивстві трьох чоловіків.
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