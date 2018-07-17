У Рівному застрелили місцевого підприємця

В Рівному на парковці на вул. Небесної сотні застрелили підприємця.

На місці працюють правоохоронці. Тіло виявили між автомобілями, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

За інформацією місцевих ЗМІ, убитим є 42-річний рівнянин Валентин Загороднюк.

Трагічна подія сталася близько 13:00.

"Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявили на стоянці по вулиці Небесної Сотні між автомобілями. За попередньою інформацією, він займався підприємницькою діяльністю", - сказала працівник відділу комунікації Любов Белаш, інформує Українська правда.

Вона додала, що на місці працює слідчо-оперативна група, експерти та оперативники.

"Говорити про версії поки рано. Поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР", - сказала Белаш.

Нагадамо, в Запорізькій області встановили підозрюваних осіб у вбивстві трьох чоловіків.