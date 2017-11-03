У Рівному на подвір'ї будинку родини судді прогримів вибух

У Рівному на подвір'я приватного будинку родини судді підкинули вибуховий пристрій.

Вибуховий пристрій підкинули на подвір’я батьків рівненської судді по вулиці Конотопської битви, унаслідок детонації у будинку пошкоджено вікна, повідомляє "УНН" з посиланням на інспектора відділу комунікації поліції регіону Марію Юстицьку.

Ніхто з господарів будинку не постраждав.

“Вибух пролунав о 3 ночі. З подвір’я та стін будинку експерти вилучили понад 20 металевих предметів, якими начинили пакет”, - підкреслила Юстицька.

За даними видання, це вже другий інцидент із батьками судді Рівненського апеляційного господарського суду. У ніч на 23 лютого невідомі підпалили на подвір’ї два позашляховики. Автомобілі вигоріли майже повністю. Машини зареєстровані на рідних судді. Батько - пенсіонер, а матір — директор приватного підприємства.

Нагадаємо, що 28 лютого у центрі Києва пограбували помічника судді Апеляційного суду Київської області.