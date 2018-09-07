У Рівному невідомий кинув у будинок гранату

За фактом вибуху гранати у Рівному поліцейські розпочали досудове розслідування

Уночі у Рівному невідомий кинув гранату у приватний будинок на вулиці Котляревського.

"О другій годині ночі сьогодні 9 липня на вулиці Котляревського у приватний будинок рівнянина невідомий кинув гранату", - повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Вибухом пошкоджено фасад будинку, ролети на вікнах та дверях.



Фото: rv.npu.gov.ua

Зазначається, що у момент вибуху в помешканні перебував 65-річний господар з дружиною, ніхто з них не постраждав.

Працівники вибухотехнічного відділу поліції встановили, що на подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Слідчі вилучили уламки та важіль запалу до неї.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та усі обставини події.

Раніше, у житловому будинку у Львові вибухнула граната. Загинула одна людина, ще одна травмована.