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У Рівному невідомий кинув у будинок гранату

За фактом вибуху гранати у Рівному поліцейські розпочали досудове розслідування
Уночі у Рівному невідомий кинув гранату у приватний будинок на вулиці Котляревського.
У Рівному невідомий кинув у будинок гранату Фото: gettyimages.com

"О другій годині ночі сьогодні 9 липня на вулиці Котляревського у приватний будинок рівнянина невідомий кинув гранату", - повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.   

Вибухом пошкоджено фасад будинку, ролети на вікнах та дверях.  


Фото: rv.npu.gov.ua

Зазначається, що у момент вибуху в помешканні перебував 65-річний господар з дружиною, ніхто з них не постраждав.

Працівники вибухотехнічного відділу поліції встановили, що на подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Слідчі вилучили уламки та важіль запалу до неї.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та усі обставини події.

Раніше, у житловому будинку у Львові вибухнула граната. Загинула одна людина, ще одна травмована.

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09 07 2018 10:35
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