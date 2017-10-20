У Рівному патрульні врятували від самосуду п'яну жінку-водія, яка протаранила 4 авто, - ФОТО

Співробітники патрульної поліції Рівного склали два адмінпротоколи на нетверезу водійку, яка протаранила чотири припаркованих автомобілі.

"Вчора ввечері патрульні прибули за викликом "ДТП без постраждалих" на вулиці Волинської Дивізії. 39-річна водій автомобіля Lada не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на припарковані Renault, Nissan, Daewoo, Opel. За скоєння ДТП на неї склали протокол за ст. 124 КУпАП", - повідомляє прес-служба патрульної поліції.

У поліції зазначають, що результат огляду на алкоголь на місці події виявився позитивним - 2,91 проміле. Тому на громадянку склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп'яніння).

"Обурені власники понівечених транспортних засобів хотіли вчинити самосуд над водієм, і тільки грамотні і зважені дії патрульних дозволили спрямувати ситуацію у правове русло", - підкреслюють в поліції.

Нагадаємо, що у Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія. Також експертиза виявила опіати у крові 20-річної Олени Зайцевої.