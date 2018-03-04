У Рівному під час обшуку автомобіля поліція виявила близько 55 кг бурштину-сирцю

Учора ввечері під час обшуку автомобіля "Mercedes Vito", що належить 30-річному жителю обласного центру, правоохоронці виявили та вилучили близько 55 кг бурштину-сирцю.

"Під час поверхневої перевірки поліцейські помітили пакет, в якому знаходилося каміння, ззовні схоже на бурштин. Транспортний засіб доставили на територію відділу поліції та опечатали", – повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Потім на підставі постанови суду слідчі обшукали автомобіль і виявили в ньому мішок і пакети з "сонячним" камінням загальною вагою 54,6 кг.

"За фактом придбання або збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 198 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Зараз встановлюються особи, причетні до скоєного злочину.