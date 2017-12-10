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У Рівному п'яний чиновник АМКУ врізався в Lexus

За попередньою інформацією, у пошкодженій машині перебували діти
У Рівному тимчасовий керівник відділу досліджень і розслідувань Антимонопольного комітету України Віктор Данилюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, влетівши в інший автомобіль.
У Рівному п Фото: rivnepost.rv.ua

Подробиці аварії опублікувала на своїй сторінці у Facebook керівник міської "Жіночої сотні" Ніна Скиба. За її словами, в пошкодженій машині перебували діти.

"Такий собі пан Данилюк В.М., в.о. керівника 2-го відділу досліджень і розслідувань Рівненського обласного територіального відділення АМКУ скоїв ДТП, влупив перешкоду справа, тобто авто, в якому були батьки з дитиною. Відразу спробував втекти, його зловили. Поводився вкрай неадекватно, кидався на людей і патрульних, коли ті під'їхали... і, що зовсім не дивно, за зовнішніми ознаками дуже схоже було, що він був у стані сильного алкогольного або наркотичного сп'яніння. Він "звільняв" усе і всіх із посад))) ... Отримав два протоколи за 124 і 130 статтями", - написала Скиба.

Представник патрульної поліції Рівного Оксана Юрченко-Погореляк повідомила, що від проходження медекспертизи чиновник відмовився. Вона також підтвердила, що на нього склали два протоколи - за вчинення ДТП і за керування автомобілем у нетверезому стані, повідомляє місцевий сайт "Рівне вечірнє".

Нагадаємо, що Деснянський суд позбавив права керування автомобілем на один рік народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Павла Різаненка за водіння у нетверезому стані.

 

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12 10 2017 12:55
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