У Рівному школи закрили на карантин Наступного разу комісія, яка запроваджує карантин, засідатиме у п'ятницю, 9 лютого

У Рівному внаслідок зростання захворюваності на сезонні хвороби у дітей з 6-го лютого всі школи закрили на карантин.

Фото: crimea.comments.ua

"В усіх школах Рівного із завтрашнього дня оголошено карантин. Запобіжні заходи довелося вводити внаслідок зростання захворюваності на сезонні хвороби у дітей", - повідомляє місцеве видання "Рівне вечірнє". Начальник управління освіти Рівного Василь Харковець повідомив місцевому виданню, що найбільше хворих почали фіксувати 2 лютого, і наразі близько 5 тис. дітей мають сезонні хвороби. Карантин стосується тільки шкіл. Наступного разу комісія, яка запроваджує карантин, засідатиме у п'ятницю, 9 лютого. Нагадаємо, що у Вінниці, а також Берегівському й Виноградівському районах Закарпатської області запровадили карантин через різкий ріст захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) серед школярів та дошкільнят.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію