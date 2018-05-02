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У Рівному школи закрили на карантин

Наступного разу комісія, яка запроваджує карантин, засідатиме у п'ятницю, 9 лютого
У Рівному внаслідок зростання захворюваності на сезонні хвороби у дітей з 6-го лютого всі школи закрили на карантин.
У Рівному школи закрили на карантин Фото: crimea.comments.ua

"В усіх школах Рівного із завтрашнього дня оголошено карантин. Запобіжні заходи довелося вводити внаслідок зростання захворюваності на сезонні хвороби у дітей", - повідомляє місцеве видання "Рівне вечірнє".

Начальник управління освіти Рівного Василь Харковець повідомив місцевому виданню, що найбільше хворих почали фіксувати 2 лютого, і наразі близько 5 тис. дітей мають сезонні хвороби.

Карантин стосується тільки шкіл. Наступного разу комісія, яка запроваджує карантин, засідатиме у п'ятницю, 9 лютого.

Нагадаємо, що у Вінниці, а також Берегівському й Виноградівському районах Закарпатської області запровадили карантин через різкий ріст захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) серед школярів та дошкільнят.

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05 02 2018 14:36
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