У Рівному школи закрили на карантин
"В усіх школах Рівного із завтрашнього дня оголошено карантин. Запобіжні заходи довелося вводити внаслідок зростання захворюваності на сезонні хвороби у дітей", - повідомляє місцеве видання "Рівне вечірнє".
Начальник управління освіти Рівного Василь Харковець повідомив місцевому виданню, що найбільше хворих почали фіксувати 2 лютого, і наразі близько 5 тис. дітей мають сезонні хвороби.
Карантин стосується тільки шкіл. Наступного разу комісія, яка запроваджує карантин, засідатиме у п'ятницю, 9 лютого.
Нагадаємо, що у Вінниці, а також Берегівському й Виноградівському районах Закарпатської області запровадили карантин через різкий ріст захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) серед школярів та дошкільнят.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа