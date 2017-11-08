У Рівному турок розбив дівчині носа, бо вона відмовилась "покататись" з ним, - поліція
При цьому в однієї з дівчат виявився зламаним ніс, пише IA ZIK з посиланням на дані глави патрульної поліції Сергія Мерчука.
За версією потерпілої, до них під'їхав автомобіль Лексус, водій якого запропонував покататися. Дівчата відповіли відмовою. Після цього зав'язався конфлікт, в результаті якого одну з дівчат вдарив водій і зник з місця подій.
Постраждала звернулася до поліцейських, після чого патрульні зупинили схожий за описом автомобіль в центрі міста.
Водій, 33-річний громадянин Туреччини, підтвердив інформацію про конфліктну ситуацію. Однак, за його словами, це дівчата побили його і хотіли пошкодити авто.
Чоловіка запросили у відділ поліції для дачі пояснень щодо цієї справи.
Як повідомляв iPress.ua, у червні у центрі Одеси невідомі напали на одеську журналістку, учасницю розслідувальної "Групи 2 травня", рухів "Генпротест" і "Зелений лист" Світлану Підпалу.
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