У Рівному турок розбив дівчині носа, бо вона відмовилась "покататись" з ним, - поліція

Постраждала звернулася до поліцейських, після чого патрульні зупинили схожий за описом автомобіль в центрі міста

У Рівному біля одного з розважальних закладів на вулиці Соборній стався конфлікт між групою дівчат і громадянином Туреччини.

При цьому в однієї з дівчат виявився зламаним ніс, пише IA ZIK з посиланням на дані глави патрульної поліції Сергія Мерчука.

За версією потерпілої, до них під'їхав автомобіль Лексус, водій якого запропонував покататися. Дівчата відповіли відмовою. Після цього зав'язався конфлікт, в результаті якого одну з дівчат вдарив водій і зник з місця подій.

Постраждала звернулася до поліцейських, після чого патрульні зупинили схожий за описом автомобіль в центрі міста.

Водій, 33-річний громадянин Туреччини, підтвердив інформацію про конфліктну ситуацію. Однак, за його словами, це дівчата побили його і хотіли пошкодити авто.

Чоловіка запросили у відділ поліції для дачі пояснень щодо цієї справи.

Як повідомляв iPress.ua, у червні у центрі Одеси невідомі напали на одеську журналістку, учасницю розслідувальної "Групи 2 травня", рухів "Генпротест" і "Зелений лист" Світлану Підпалу.