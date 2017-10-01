У Рівному в приміщені магазину підірвали гранату: є загиблий У чоловіка в руках вибухнула граната

У понеділок, 9 січня, в місті Рівне в приміщенні магазину, який перебуває на ремонті, пролунав вибух, у результаті якого загинув 26-річний місцевий житель.

Фото: ЧаРивне

Про це розповіла речник ГУ Нацполіції в Рівненській області Галина Серновка, повідомляє "112 Україна". За її словами, ймовірно, причиною вибуху стала граната. Прибулі на місце поліцейські виявили в підвальному приміщенні багатоповерхівки понівечене вибухом тіло. Особу загиблого встановлено. Ним виявився 26-річний житель Рівного, раніше судимий за майнові злочини. Як повідомляє місцевий сайт "Чарівне", у чоловіка в руках вибухнула граната. "О 5-й ранку в будинку на вулиці Степана Бандери, 44 стався вибух. Жителі повідомили, що в приміщенні, яке нещодавно викупив приватний підприємець, ймовірно, вибухнула граната в руках чоловіка. Працівники поліції опитують мешканців і з'ясовують усі деталі", - пише видання. Нагадаємо, що в Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Правоохоронці мають ґрунтовні підозри, що власник квартири навмисно відкрутив на кухні гнучкий шланг від системи газопостачання , що з’єднується з побутовою газовою плитою, після чого підпалив.

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