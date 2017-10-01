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У Рівному в приміщені магазину підірвали гранату: є загиблий

У чоловіка в руках вибухнула граната
У понеділок, 9 січня, в місті Рівне в приміщенні магазину, який перебуває на ремонті, пролунав вибух, у результаті якого загинув 26-річний місцевий житель.
У Рівному в приміщені магазину підірвали гранату: є загиблий Фото: ЧаРивне

Про це розповіла речник ГУ Нацполіції в Рівненській області Галина Серновка, повідомляє "112 Україна".

За її словами, ймовірно, причиною вибуху стала граната.

Прибулі на місце поліцейські виявили в підвальному приміщенні багатоповерхівки понівечене вибухом тіло. Особу загиблого встановлено. Ним виявився 26-річний житель Рівного, раніше судимий за майнові злочини.

Як повідомляє місцевий сайт "Чарівне", у чоловіка в руках вибухнула граната.

"О 5-й ранку в будинку на вулиці Степана Бандери, 44 стався вибух. Жителі повідомили, що в приміщенні, яке нещодавно викупив приватний підприємець, ймовірно, вибухнула граната в руках чоловіка. Працівники поліції опитують мешканців і з'ясовують усі деталі", - пише видання.

Нагадаємо, що в Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку.

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10 01 2017 09:40
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