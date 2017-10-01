У Рівному в приміщені магазину підірвали гранату: є загиблий
Про це розповіла речник ГУ Нацполіції в Рівненській області Галина Серновка, повідомляє "112 Україна".
За її словами, ймовірно, причиною вибуху стала граната.
Прибулі на місце поліцейські виявили в підвальному приміщенні багатоповерхівки понівечене вибухом тіло. Особу загиблого встановлено. Ним виявився 26-річний житель Рівного, раніше судимий за майнові злочини.
Як повідомляє місцевий сайт "Чарівне", у чоловіка в руках вибухнула граната.
"О 5-й ранку в будинку на вулиці Степана Бандери, 44 стався вибух. Жителі повідомили, що в приміщенні, яке нещодавно викупив приватний підприємець, ймовірно, вибухнула граната в руках чоловіка. Працівники поліції опитують мешканців і з'ясовують усі деталі", - пише видання.
Нагадаємо, що в Сумах стався вибух на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку.
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