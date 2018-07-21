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У Рівному внаслідок ДТП загинув військовослужбовець

Аварія сталася в ніч на 21 липня на вул. Макарова
У Рівному внаслідок ДТП за участю машини з двома військовослужбовцями та припаркованої вантажівки "DAF" з причепом, один з військових загинув, другий зазнав травм.
У Рівному внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Фото: npu.gov.ua

Обидвоє військовослужбовців перебували поза службою, повідомили в облуправлінні поліції Рівненської області


Фото: rv.npu.gov.ua

"47-річний житель с.Бронники Рівненського району, керуючи автомобілем "Volkswagen Т4" з невідомих причини в’їхав у вантажний автомобіль "DAF" з причепом, який було припарковано по правому краю проїзної частини.  Внаслідок зіткнення водій від отриманих травм загинув на місці події", - повідомили правоохоронці. 

Пасажир автомобіля - 35-річний рівнянин - із травмами госпіталізовано до військового госпіталю.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК. 

Нагадаємо, на 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця Житомирської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу та великогабаритної вантажівки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.

Додамо, на трасі Київ-Одеса сталася ДТП: загинули п'ятеро людей, ще 12 госпіталізовали.

На Хмельниччині зіткнулися вантажівка і легковик: загинула сім'я з трьох осіб і ще одна дитина травмувалася.

В уряді підготували проект постанови про посилення контролю швидкості на дорогах України.

 

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21 07 2018 15:07
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