У Рівному внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Аварія сталася в ніч на 21 липня на вул. Макарова

У Рівному внаслідок ДТП за участю машини з двома військовослужбовцями та припаркованої вантажівки "DAF" з причепом, один з військових загинув, другий зазнав травм.

Фото: npu.gov.ua

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