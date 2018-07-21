У Рівному внаслідок ДТП загинув військовослужбовець
Обидвоє військовослужбовців перебували поза службою, повідомили в облуправлінні поліції Рівненської області
Фото: rv.npu.gov.ua
"47-річний житель с.Бронники Рівненського району, керуючи автомобілем "Volkswagen Т4" з невідомих причини в’їхав у вантажний автомобіль "DAF" з причепом, який було припарковано по правому краю проїзної частини. Внаслідок зіткнення водій від отриманих травм загинув на місці події", - повідомили правоохоронці.
Пасажир автомобіля - 35-річний рівнянин - із травмами госпіталізовано до військового госпіталю.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК.
Нагадаємо, на 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця Житомирської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу та великогабаритної вантажівки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.
Додамо, на трасі Київ-Одеса сталася ДТП: загинули п'ятеро людей, ще 12 госпіталізовали.
На Хмельниччині зіткнулися вантажівка і легковик: загинула сім'я з трьох осіб і ще одна дитина травмувалася.
В уряді підготували проект постанови про посилення контролю швидкості на дорогах України.
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