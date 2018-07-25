У Рівному затримали групу, яка займалася вбивствами і підпалами
Під час вивчення діяльності злочинної групи, яка планувала вбивство, з'ясували що ці ж люди ймовірно причетні до кількох підпалів. Серед них – і підпал редакції "Четвертої влади", повідомили у поліції Рівненської області, інформує "Четверта влада".
Нагадуємо, раніше поліція повідомляла, що 17 липня у Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка.
"Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці. За попередньою інформацією рівненської поліції, загиблим є 42-річний рівнянин, приватний підприємець", – йшлося у повідомленні, яке, як наразі з'ясувалося, було ширмою для інсценізації.
Фото: Нацполіція
В поліції розповіли, що оперативники Департаменту та управління карного розшуку Нацполіції спільно із спецпідрозділом КОРД незадовго до злочину затримали двох чоловіків, яких найняли для вбивства 42-річного рівнянина.
В поліції знали, що в місті перебуває двоє осіб, які готуються вбити людину. Тож вранці 17 липня їх затримали. Двоє чоловіків – раніше судимі кияни.
В автомобілі киян знайшли гранату, пістолет із глушником та гроші.
"І жертва, і замовник мають стосунок до кримінального світу, а тому інсценування дало змогу поліцейським прослідкувати внутрішні комунікації зв'язки та хто які ролі займав у всій цій історії", – так у поліції пояснюють причину свого рішення.
Один із виконавців зізнався у тому, що підпалив редакцію "Четвертої влади". А також розповів про замовника, ім'я якого поліція не озвучує, але каже, що він пов'язаний з кримінальним світом Рівненщини і Західної України.
Підпал редакції журналістських розслідувань – спроба залякати його працівників, кажуть у поліції, посилаючись на свідчення виконавця. Ймовірного підпалювача упізнав і свідок, який був тоді у приміщенні редакції і бачив цього чоловіка.
Фото: Четверта влада
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