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У Рівному затримали групу, яка займалася вбивствами і підпалами

Член цієї групи зізнався у підпалі редакції журналістів-розслідувачів і розповів про замовника
У Рівному поліція інсценувала вбивство чоловіка пов'язаного з незаконним бурштиновидобутком. Кажуть, що попередили цим реально запланований злочин.
У Рівному затримали групу, яка займалася вбивствами і підпалами Фото: Четверта Влада

Під час вивчення діяльності злочинної групи, яка планувала вбивство, з'ясували що ці ж люди ймовірно причетні до кількох підпалів. Серед них – і підпал редакції "Четвертої влади", повідомили у поліції Рівненської області, інформує "Четверта влада".

Нагадуємо, раніше поліція повідомляла, що 17 липня у Рівному на вулиці Небесної Сотні застрелили чоловіка.

"Тіло людини з вогнепальним пораненням виявили між автомобілями на парковці. За попередньою інформацією рівненської поліції, загиблим є 42-річний рівнянин, приватний підприємець", – йшлося у повідомленні, яке, як наразі з'ясувалося, було ширмою для інсценізації.


Фото: Нацполіція

В поліції розповіли, що оперативники Департаменту та управління карного розшуку Нацполіції спільно із спецпідрозділом КОРД незадовго до злочину затримали двох чоловіків, яких найняли для вбивства 42-річного рівнянина.

В поліції знали, що в місті перебуває двоє осіб, які готуються вбити людину. Тож вранці 17 липня їх затримали. Двоє чоловіків – раніше судимі кияни.

В автомобілі киян знайшли гранату, пістолет із глушником та гроші.

"І жертва, і замовник мають стосунок до кримінального світу, а тому інсценування дало змогу поліцейським прослідкувати внутрішні комунікації зв'язки та хто які ролі займав у всій цій історії", – так у поліції пояснюють причину свого рішення.

Один із виконавців зізнався у тому, що підпалив редакцію "Четвертої влади". А також розповів про замовника, ім'я якого поліція не озвучує, але каже, що він пов'язаний з кримінальним світом Рівненщини і Західної України.

Підпал редакції журналістських розслідувань – спроба залякати його працівників, кажуть у поліції, посилаючись на свідчення виконавця. Ймовірного підпалювача упізнав і свідок, який був тоді у приміщенні редакції і бачив цього чоловіка.


Фото: Четверта влада
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