У різдвяну ніч громадський транспорт в Києві працюватиме на три години довше
Київський метрополітен в Різдвяну ніч свою роботу продовжувати не буде, повідомила речниця столичного метро Наталка Макогон, інформує Hromadske.
Продовження роботи буде стосуватись таких маршрутів:
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тролейбуси маршрутів: 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 41, 50;
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трамваї маршрутів: 1, 8, 12, 14, 28, 33;
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автобуси маршрутів: 17, 20, 21, 23, 37, 48, 51, 55, 69, 99, 101, 102, 114.
Також 7 січня з 12:00 до 16:00 на час проведення заходів на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової) буде змінено маршрути тролейбусів 6, 16, 18:
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тролейбуси №6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";
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тролейбуси №16 - від вулиці Академіка Туполєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
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тролейбуси №18 - від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
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автобуси № 24, 114 - по трасі руху робочого дня (через вулицю Хрещатик).
Також, зупинки громадського транспорту в Україні можуть обладнати туалетами та електронними табло. Відповідний проект державних будівельних норм наразі розробляється.
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