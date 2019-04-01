У різдвяну ніч громадський транспорт в Києві працюватиме на три години довше

Київський метрополітен свою роботу продовжувати не буде

У Києві у ніч з 6 на 7 січня роботу наземного громадського транспорту продовжать на 3 години.

Київський метрополітен в Різдвяну ніч свою роботу продовжувати не буде, повідомила речниця столичного метро Наталка Макогон, інформує Hromadske.

Продовження роботи буде стосуватись таких маршрутів:

тролейбуси маршрутів: 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 41, 50;

трамваї маршрутів: 1, 8, 12, 14, 28, 33;

автобуси маршрутів: 17, 20, 21, 23, 37, 48, 51, 55, 69, 99, 101, 102, 114.

Також 7 січня з 12:00 до 16:00 на час проведення заходів на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової) буде змінено маршрути тролейбусів 6, 16, 18:

тролейбуси №6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";

тролейбуси №16 - від вулиці Академіка Туполєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси №18 - від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобуси № 24, 114 - по трасі руху робочого дня (через вулицю Хрещатик).

Також, зупинки громадського транспорту в Україні можуть обладнати туалетами та електронними табло. Відповідний проект державних будівельних норм наразі розробляється.