У Різдвяну ніч у горах Закарпаття заблукали п'ятеро туристів, - ОНОВЛЕНО
Перший надійшов до Служби порятунку о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району та в умовах поганої видимості втратили орієнтири та заблукали, повідомляє в понеділок прес-служба ДСНС.
"Підтримуючи із заблукалими телефонний зв’язок рятувальники порадили чоловікам рухатися у бік с. Березники Свалявського району, однак ті знехтували рекомендаціями рятувальників та вирішили підійматись крутими схилами у бік вершини гори", - йдеться в повідомленні.
О 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання у с. Пилипець Міжгірського району.
Оновлення:
Об 11:50 рятувальники знайшли його мертвим.
Рятувальники ж у свою чергу продовжили шукати третього долучивши до пошукових робіт ще два гірські пошукові-рятувальні відділення з м. Мукачево та смт Міжгір’я.
"Близько третьої години ранку рятувальники знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявлено. Пошукові роботи тривають", - повідомили в ДСНС.
Того ж вечора 6 січня до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. Мобільний зв’язок із заблукалими відсутній.
Загалом до пошуків залучено 16 рятувальників та 3 одиниці техніки, йдеться в повідомленні.
15:55
На зв'язок з рятувальниками вийшов четвертий з п'яти туристів, які заблукали в горах Закарпаття 6 січня.
Він зв'язався з рятувальниками о 13:30 7 січня.
Доля ще одного, п'ятого, туриста лишається невідомою. Рятувальники продовжують пошуки. До операції залучили 27 людей та 7 одиниць техніки.
Також, у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Прикарпаття і Закарпаття 6-7 січня.
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