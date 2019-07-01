У Різдвяну ніч у горах Закарпаття заблукали п'ятеро туристів, - ОНОВЛЕНО

Увечері неділі до рятувальників надійшло два виклики про загублення туристів

Увечері 6 січня в горах Закарпатської області загубилося п'ятеро туристів, пошуки трьох з них досі тривають.

Перший надійшов до Служби порятунку о 17:00 від туристів, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району та в умовах поганої видимості втратили орієнтири та заблукали, повідомляє в понеділок прес-служба ДСНС.

"Підтримуючи із заблукалими телефонний зв’язок рятувальники порадили чоловікам рухатися у бік с. Березники Свалявського району, однак ті знехтували рекомендаціями рятувальників та вирішили підійматись крутими схилами у бік вершини гори", - йдеться в повідомленні.

О 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах. Залишивши рятувальникам GPS-координати третього, туристи були доправлені до місця їх тимчасового проживання у с. Пилипець Міжгірського району.

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Об 11:50 рятувальники знайшли його мертвим.

Рятувальники ж у свою чергу продовжили шукати третього долучивши до пошукових робіт ще два гірські пошукові-рятувальні відділення з м. Мукачево та смт Міжгір’я.

"Близько третьої години ранку рятувальники знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявлено. Пошукові роботи тривають", - повідомили в ДСНС.

Того ж вечора 6 січня до Служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. Мобільний зв’язок із заблукалими відсутній.

Загалом до пошуків залучено 16 рятувальників та 3 одиниці техніки, йдеться в повідомленні.

15:55

На зв'язок з рятувальниками вийшов четвертий з п'яти туристів, які заблукали в горах Закарпаття 6 січня.

Він зв'язався з рятувальниками о 13:30 7 січня.

Доля ще одного, п'ятого, туриста лишається невідомою. Рятувальники продовжують пошуки. До операції залучили 27 людей та 7 одиниць техніки.

Також, у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Прикарпаття і Закарпаття 6-7 січня.