У РНБО кажуть, що евакуйовані з Калинівки вже у середу зможуть повертатися

Сьогодні рух буде відкрито і люди зможуть повернутися додому

Мешканці міста Калинівка, які були евакуйовані після початку вибухів на складі боєприпасів на Вінниччині, вже у середу зможуть повернутися додому.

Про це на місці події кореспондентці Громадського повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Михайло Коваль.

"Вирішили, що людей будуть повертати. Сьогодні рух буде відкрито і люди зможуть повернутися додому", — зазначається у повідомленні.

Протягом дня співробітники МНС дослідили усі вулиці в Калинівці й відзвітували, що усі боєприпаси були зібрані.

Водночас прес-служба Вінницької міськради повідомила, що у середу частина населення Калинівка та прилеглих сіл була евакуйована до Вінниці. Людей розмістили у загальноосвітньому навчальному закладі № 6. Школи №№ 5, 29 та 31 перебували у резерві для розгортання пунктів прийому евакуйованого населення.

Станом на 17:00 27 вересня у школі № 6 перебувала мінімальна кількість евакуйованих. Це дозволяє поновити навчання з 28 вересня у школах №№ 5, 6, 29 та 31.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.