ПОЛІТИКА НОВИНИСекретар РНБО України Олексій Данілов порівняв регулярні скиглення заступника голови ради безпеки росії дмітрія мєдвєдєва із "написами у нужниках" і додав, що їхнє цитування є безглуздою справою
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У РНБО закликають не цитувати "туалетні заяви" мєдвєдєва
Фото : УНІАН
Секретар РНБО України Олексій Данілов порівняв регулярні скиглення заступника голови ради безпеки росії дмітрія мєдвєдєва із "написами у нужниках" і додав, що їхнє цитування є безглуздою справою. Про це Олексій Данілов написав у своєму твітері.
"Дивуюсь, коли цитують мєдвєдєва, - це безглуздо й позбавлено сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників… Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії", - зауважив Данілов.
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30 11 2022 14:19 МЕДІА
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