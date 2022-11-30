У РНБО закликають не цитувати "туалетні заяви" мєдвєдєва

Секретар РНБО України Олексій Данілов порівняв регулярні скиглення заступника голови ради безпеки росії дмітрія мєдвєдєва із "написами у нужниках" і додав, що їхнє цитування є безглуздою справою

Секретар РНБО України Олексій Данілов порівняв регулярні скиглення заступника голови ради безпеки росії дмітрія мєдвєдєва із "написами у нужниках" і додав, що їхнє цитування є безглуздою справою. Про це Олексій Данілов написав у своєму твітері.

"Дивуюсь, коли цитують мєдвєдєва, - це безглуздо й позбавлено сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників… Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії", - зауважив Данілов.