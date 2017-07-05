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У роботі детективів НАБУ 328 проваджень, до суду скеровано – 65

Упродовж квітня було розпочато розслідування дев'яти нових кримінальних проваджень
У роботі детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває 328 проваджень станом на 30 квітня.
У роботі детективів НАБУ 328 проваджень, до суду скеровано – 65 Фото: nabu.gov.ua

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

"Упродовж квітня було розпочато розслідування 9 нових кримінальних проваджень, повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень 21 особу", – зазначили у Бюро.

Також повідомляється, що детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 65 обвинувальних актів.

Нагадаємо, серед більш ніж трьох сотень проваджень, що наразі розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро, 49 стосуються корупції на державних підприємствах (ДП).

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07 05 2017 19:20
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