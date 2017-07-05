CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ роботі детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває 328 проваджень станом на 30 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У роботі детективів НАБУ 328 проваджень, до суду скеровано – 65
Упродовж квітня було розпочато розслідування дев'яти нових кримінальних проваджень
Фото: nabu.gov.ua
Про це йдеться в повідомленні НАБУ.
"Упродовж квітня було розпочато розслідування 9 нових кримінальних проваджень, повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень 21 особу", – зазначили у Бюро.
Також повідомляється, що детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 65 обвинувальних актів.
Нагадаємо, серед більш ніж трьох сотень проваджень, що наразі розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро, 49 стосуються корупції на державних підприємствах (ДП).
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