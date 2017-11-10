CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ роботі соціальних мереж Facebook і Instagram ввечері в середу, 11 жовтня, стався масштабний збій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У роботі Facebook і Instagram стався масштабний збій
На відсутність доступу до соцмережі скаржаться користувачі зі всього світу
Фото: ukorg.org
Найбільше скарг на проблеми з доступом до ресурсів надходить зі Сполучених Штатів, країн Європи і Південної Америки, а також Японії, - повідомляє сервіс DownDetector.
Поки неясно, що стало причиною збою в роботі соціальних мереж. У Facebook поки не підтвердили наявність проблем з доступом до ресурсу.
У деяких випадках сайт Facebook просто на грузився, в інших — не повністю відкривався.
Користувачі почали масово повідомляти і жартувати про це в Twitter.
Facebook is having issues since 11:11 AM ESThttps://t.co/YbrNS7dpo9— Outage Report (@ReportOutage) 11 октября 2017 г.
RT if you're also affected #facebookdown pic.twitter.com/b5q3KqwkKs
"З тим, що Facebook перестав працювати, я не може більше дивитись фото моєї колишньої", — написав ведучий та актор Томі Кемпбелл.
With #facebookdown I can no longer ogle my ex-girlfriend’s holiday pics.— Tommy Campbell (@MrTommyCampbell) 11 октября 2017 г.
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11 10 2017 19:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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