У роботі Facebook і Instagram стався масштабний збій

Найбільше скарг на проблеми з доступом до ресурсів надходить зі Сполучених Штатів, країн Європи і Південної Америки, а також Японії, - повідомляє сервіс DownDetector.

Поки неясно, що стало причиною збою в роботі соціальних мереж. У Facebook поки не підтвердили наявність проблем з доступом до ресурсу.

У деяких випадках сайт Facebook просто на грузився, в інших — не повністю відкривався.

Користувачі почали масово повідомляти і жартувати про це в Twitter.

Facebook is having issues since 11:11 AM ESThttps://t.co/YbrNS7dpo9

RT if you're also affected #facebookdown pic.twitter.com/b5q3KqwkKs