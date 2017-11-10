У роботі Facebook і Instagram стався масштабний збій

На відсутність доступу до соцмережі скаржаться користувачі зі всього світу

В роботі соціальних мереж Facebook і Instagram ввечері в середу, 11 жовтня, стався масштабний збій.

Найбільше скарг на проблеми з доступом до ресурсів надходить зі Сполучених Штатів, країн Європи і Південної Америки, а також Японії, - повідомляє сервіс DownDetector.

Поки неясно, що стало причиною збою в роботі соціальних мереж. У Facebook поки не підтвердили наявність проблем з доступом до ресурсу.

У деяких випадках сайт Facebook просто на грузився, в інших — не повністю відкривався.

Користувачі почали масово повідомляти і жартувати про це в Twitter.

"З тим, що Facebook перестав працювати, я не може більше дивитись фото моєї колишньої", — написав ведучий та актор Томі Кемпбелл.