У родини Євремова виявили 33 мільйони швейцарських франків за кордоном
Про це у п'ятницю, 17 листопада, заявив прокурор під час слухань у справі Єфремова у Старобільському районному суді Луганської області.
"Під час досудового розслідування встановлено, що в невістки і сина Єфремова Олександра Сергійовича на банківських рахунках, які оформлені на іноземне підприємство у Швейцарській конфедерації, перебуває 33 мільйони щвейцарських франків", - сказав представник генпрокуратури, слова якого наводить агенція "Українські новини". Прокурор також висловив переконання, що ці кошти мають незаконне походження.
Крім того, прокурор наголосив, що Єфремов має майно на території самопроголошеної "Луганської народної республіки", що не тільки не розграбоване, а й перебуває під охороною бойовиків.
Посилаючись на матеріальний стан Єфремова, що дозволяє йому виїхати за кордон та ухилитись від слідства, а також можливістю Єфремова тиснути на свідків та погрожувати їм, сторона обвинувачення попросила суд продовжити утримання під вартою Єфремова ще на 60 діб.
Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив термін тримання під вартою колишнього голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 20 листопада.
Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва.
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