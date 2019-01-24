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У Roshen заявляють, що не постачають продукцію до Росії з 2013 року

1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво
Roshen не постачає свою українську продукцію до РФ з 2013 року і не володіє інформацією щодо солодощів, які, за повідомленням російських ЗМІ, були затримані російською митницею в Оренбурзькій області.
У Roshen заявляють, що не постачають продукцію до Росії з 2013 року Фото: kapital.kz

"Ми не володіємо інформацією щодо вказаних солодощів. Будь-який продаж корпорацією української продукції Roshen в РФ припинився ще у 2013 році. Корпорація, як і будь-яка інша компанія, не може контролювати переміщення товару після його реалізації офіційними дистриб’юторами. Ймовірність контрабанди та діяльності перекупників присутня, особливо за наявності попиту", - повідомляє "Укрінформ".

Для продукції Roshen, виробленої в Україні, наголосили в корпорації, доступ на російський ринок закритий з 2013 року. 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції.

За повідомленнями російських ЗМІ від 24 січня, прикордонним управлінням ФСБ Росії по Оренбурзькій області у пунктах пропуску затримано велику партію кондитерських виробів виробництва української корпорації Roshen. Обсяг вилученої партії не уточнюється. Також, акцентувалося російськими ЗМІ, Росспоживнагляд у червні 2013 року заборонив імпорт продукції виробництва корпорації Roshen до РФ.

Нагадаємо, що трастовий керуючий Rothschild Trust, який управляє кондитерською корпорацією Roshen, перерахував президенту Петру Порошенку другий транш дивідендів в розмірі 548,6 млн гривень.

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24 01 2019 17:34
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