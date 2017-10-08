У Росії 13-метрового кита викинуло на мілину

На острові Великий Шантар в Хабаровському краї Росії в гирлі однієї з річок застряг 13-метровий гренландський кит.

Тварина не може вибратися з пастки самостійно, а оскільки кита викинуло на мілину, рятувальники змушені його постійно поливати, інформує РБК.

Як зазначають в організації "Заповідне Приамур'ї", гренландський кит застряг в гирлі річки цієї ночі, куди заплив під час припливу. Тварина в силу своїх розмірів виявилася не в змозі ровернутись і поплисти назад у море або ж доплисти до озера.

Повідомляється, що рятувальники можуть допомогти тварині, яка опинилася на мілині, лише регулярно поливаючи її. Доглядом за нею займаються чотири інспектори і п'ять наукових співробітників. Вночі фахівці очікують ще один приплив, який може винести кита назад у море.

Зараз кит поводиться спокійно і не проявляє ознак агресії. У Росії гренландський кит внесений до Червоної книги і полювання на нього заборонено.

Нагадаємо, що понад 400 китів викинулися на берег у Новій Зеландії. Коли волонтери приїхали туди, 70% тих китів вже загинули.