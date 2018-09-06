У Росії 64 дитини отруїлися у дитячому таборі

У російській Свердловській області в дитячому таборі "Сосновый бор" отруїлися 64 дитини.

Інцидент стався у місті Кушва. Всі 64 особи госпіталізовані, повідомляє РБК.

Наголошується, що всі діти у віці від семи до 12 років. У них схожі симптоми: скарги на біль в животі, блювота і нездужання. Стан потерпілих - задовільний. Серед госпіталізованих також двоє вісімнадцятирічних вожатих.

Слідчий комітет Росії почав перевірку за фактом отруєння дітей.

"Під час дослідчої перевірки буде надана правова оцінка цієї ситуації на предмет наявності в ній ознак злочину, передбаченого статтею 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів)", - заявили в Слідчому комітеті.

Там планують опитати керівництво, співробітників табору і самих дітей. СК також запитав документи про харчування дітей у таборі та стан їх здоров'я.