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У Росії 64 дитини отруїлися у дитячому таборі

Всі вони госпіталізовані
У російській Свердловській області в дитячому таборі "Сосновый бор" отруїлися 64 дитини.
У Росії 64 дитини отруїлися у дитячому таборі Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався у місті Кушва. Всі 64 особи госпіталізовані, повідомляє РБК.

Наголошується, що всі діти у віці від семи до 12 років. У них схожі симптоми: скарги на біль в животі, блювота і нездужання. Стан потерпілих - задовільний. Серед госпіталізованих також двоє вісімнадцятирічних вожатих.

Слідчий комітет Росії почав перевірку за фактом отруєння дітей.

"Під час дослідчої перевірки буде надана правова оцінка цієї ситуації на предмет наявності в ній ознак злочину, передбаченого статтею 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів)", - заявили в Слідчому комітеті.

Там планують опитати керівництво, співробітників табору і самих дітей. СК також запитав документи про харчування дітей у таборі та стан їх здоров'я.

Нагадаємо, що у США майже 200 людей отруїлися салатом-латуком, внаслідок чого не менше п'яти осіб померли.

 

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09 06 2018 14:36
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