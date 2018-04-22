У Росії активіст обливався "глодом" у відповідь на заклик депутата Держдуми лікуватись народними методами
Цей перформанс він провів 21 квітня у відповідь на слова депутата Держдуми Петра Толстого, який в ефірі каналу "Росія-1" запропонував лікуватися народними засобами, якщо заборонять ввезення ліків з США до Росії, повідомляє російська служба "Радіо Свобода".
Зокрема, віце-спікер Держдуми порекомендував кору дуба і глід. За словами самого Конакова, особливої увагу його акція не привернула, йшов дощ, перехожі поспішали і не особливо цікавилися тим, що відбувається.
Це не перший перформанс Конакова, який називає себе ЛГБТ- і ВІЛ-активістом. Раніше він також влаштовував акцію, під час якої сидів у шафі на знак боротьби зі СНІДом, пив кров з горілкою на Марсовому полі, а також приковував себе наручниками до мосту Кадирова у Санкт-Петербурзі на підтримку гомосексуалів у Чечні.
Нагадаємо, що у грудні 2016 року в Іркутську було зафіксовано масове отруєння місцевих жителів сурогатним концентратом для ванн Глід - загинули 77 осіб. Згідно з етикеткою, він нібито містить 93% спирту етилового, екстракт глоду. У ході експертизи виявилося, що "Глід" містив метанол і антифриз.
У складі рідини було виявлено смертельно небезпечний метиловий спирт. З тих пір продаж Глоду в Росії булв заборонений.
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