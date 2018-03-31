У Росії арештували мільярдера Магомедова, який належить до сотні найбагатших бізнесменів країни
Суддя відмовилася звільнити його під заставу у 2,5 млрд рублів, що дорівнює передбачуваній сумі заподіяного збитку, повідомляє "Медіазона".
Магомедов заявив, що "категорично заперечує" звинувачення на свою адресу.
Раніше був арештований інший фігурант справи, бізнесмен Артур Максідов.
Власник групи "Сума" Зіявудін Магомедов, що входить у сотню найбагатших бізнесменів Росії, був затриманий 30 березня після допиту. У суботу в суді стало відомо, що його підозрюють в організації злочинної групи, що викрала 2,5 млрд рублів.
Один з епізодів справи пов'язаний з розкраданнями при будівництві стадіону "Арена Балтика" в Калінінграді.
Захист Магомедова заявив, що слідство, по суті, ставить йому у провину керівництво групою "Сума", в яку входять замішані у кримінальній справі компанії.
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