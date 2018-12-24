У Росії будують Головний храм Збройних сил
Про це Шойгу заявив на засіданні громадської ради Міноборони Росії 24 грудня, повідомляє "Громадське".
"Будівництво йде за планом. Тиждень тому завершено зведення фундаменту. Це складна, непроста робота, тому що нам би хотілося, щоб кожен квадратний метр храму був символічним, для цього ми з трофейної німецької техніки віділлємо ступені храму", - сказав міністр.
Ідея будівництва Головного храму Збройних сил РФ в честь Вознесіння Христового уже отримала благословення патріарха Кирила.
Як повідомляє агентство, храм стане "духовним, навчально-методичним і просвітницьким центром для військовослужбовців, православних священиків і громадян Росії".
На його території розміститься виставкова експозиція, присвячена історії становлення російської держави і збройних сил.
Додамо, що спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко вважає створення автокефальної церкви в Україні "злочином".
Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
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