У Росії через статтю про Кримський міст проти американського журналіста порушили кримінальну справу

Слідчий комітет Росії порушив проти американського журналіста Тома Рогана кримінальну справу.

Про це в четвер, 17 травня, повідомила офіційна представниця СКР Світлана Петренко.

"Громадянин США Том Роган опублікував на своєму інтернет-сайті статтю під назвою "Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge" (Україна має підірвати Кримський міст Путіна), яка також була розміщена на веб-сайті видання щотижневого журналу "Washington Examiner", що закликає Україну здійснити підрив Кримського моста шляхом нанесення бомбових ударів", – зазначили в СКР.

Як вважає слідство, в зазначеній статті Тома Рогана, опублікованій у відкритому доступі в мережі Інтернет, вбачаються "ознаки публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації, що має на меті дестабілізацію діяльності органів влади Російської Федерації і впливу на прийняття ними рішень, тобто вчинення злочину, передбаченого ст. 205 КК РФ".

"Зараз слідством призначено комплексну психолого-лінгвістичну експертизу, проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цього злочину. Одночасно проводиться дослідча перевірка щодо редактора щотижневого інтернет-журналу "Washington Examiner" за фактом публікації згаданої статті Тома Рогана", – повідомили в СКР.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти 15 суддів Конституційного суду України.

Після затримання в Києві керівника інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про перешкоджання журналістській діяльності.