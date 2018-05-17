У Росії через статтю про Кримський міст проти американського журналіста порушили кримінальну справу
Про це в четвер, 17 травня, повідомила офіційна представниця СКР Світлана Петренко.
"Громадянин США Том Роган опублікував на своєму інтернет-сайті статтю під назвою "Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge" (Україна має підірвати Кримський міст Путіна), яка також була розміщена на веб-сайті видання щотижневого журналу "Washington Examiner", що закликає Україну здійснити підрив Кримського моста шляхом нанесення бомбових ударів", – зазначили в СКР.
Як вважає слідство, в зазначеній статті Тома Рогана, опублікованій у відкритому доступі в мережі Інтернет, вбачаються "ознаки публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації, що має на меті дестабілізацію діяльності органів влади Російської Федерації і впливу на прийняття ними рішень, тобто вчинення злочину, передбаченого ст. 205 КК РФ".
"Зараз слідством призначено комплексну психолого-лінгвістичну експертизу, проводяться інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цього злочину. Одночасно проводиться дослідча перевірка щодо редактора щотижневого інтернет-журналу "Washington Examiner" за фактом публікації згаданої статті Тома Рогана", – повідомили в СКР.
Нагадаємо, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти 15 суддів Конституційного суду України.
Після затримання в Києві керівника інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про перешкоджання журналістській діяльності.
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