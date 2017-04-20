У Росії депортували до "ДНР" українця, якого підозрюють в шпигунстві

У Міноборони України заперечували причетність затриманого в РФ чоловіка до української розвідки

Громадянина України 1990 року народження, затриманого в Самарі нібито за роботу на українську розвідку, депортовано з Росії на територію "ДНР".

Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу управління ФСБ Росії в регіоні.

"Громадянина України, затриманого раніше в Самарі за підозрою в роботі на українську розвідку, депортовано на територію" ДНР "для подальшого розгляду", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, про затримання українця стало відомо 13 квітня. Він нібито вивчав об'єкти військової та транспортної інфраструктури в Ростовській і Самарській областях.

Тоді повідомляли, що українця видадуть "ДНР", оскільки він нібито збирав інформацію про об'єкти в Донецьку і Ясинуватій, які контролюються терористичною організацією.

Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтвердило, що українські розвідники, які зникли безвісти 11 лютого в Луганській області, перебувають в полоні російсько-терористичних військ "ЛНР".