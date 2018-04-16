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У Росії депутат розтоптав свій iPad у відповідь на санкції США, - ВІДЕО

Петровський заявив, що хоче подивитися, як американські товари розтопчуть прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв і спікер Держдуми В'ячеслав Володін
Депутат муніципалітету Ярославля Дмитро Петровський розтоптав свій iPad через введення США проти Росії нових санкцій.
У Росії депутат розтоптав свій iPad у відповідь на санкції США, - ВІДЕО

Відеозапис він опублікував на сторінці в Facebook.

"А ти розтоптав свій iPhone? Або iPad?", - написав він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв запропонував заборонити американські товари у відповідь на санкції. Сам Медведєв відомий як поціновувач продукції американської компанії Apple.

6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь".

Напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.

Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.

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16 04 2018 09:20
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