У Росії депутат розтоптав свій iPad у відповідь на санкції США, - ВІДЕО
Відеозапис він опублікував на сторінці в Facebook.
"А ти розтоптав свій iPhone? Або iPad?", - написав він.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв запропонував заборонити американські товари у відповідь на санкції. Сам Медведєв відомий як поціновувач продукції американської компанії Apple.
6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь".
Напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.
Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.
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