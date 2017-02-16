У Росії державним ЗМІ заборонили хвалити Трампа, - Bloomberg

Кремль передав державним ЗМІ розпорядження припинити "улесливо" говорити про президента США Дональда Трампа.

Таку вказівку отримали державні телеканали. Указ, за даними джерел Bloomberg, пов'язаний з тим, що російське керівництво стурбоване зростанням антиросійських настроїв у новій адміністрації президента США.

У Росії побоюються, що нове керівництво США виявиться менш доброзичливим, ніж попереднє, - повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на три джерела.

В адміністрації президента РФ вважають, що російські ЗМІ надмірно захоплені особою Трампа, тоді як громадян це більше не цікавить. Одне з джерел Bloomberg стверджує, що один із каналів у сюжеті, присвяченому президенту США, торкнувся теми, яку Кремль вважав за краще б не порушувати у федеральних ЗМІ. Про яку саме програму і тему йдеться, джерело не уточнило.

При цьому один із співрозмовників агентства підкреслює, що вказівка Кремля не означає початок хвилі критики Трампа. "Вони [ЗМІ] не будуть виливати на нього відра помиїв. Просто будуть говорити про нього менше", - підкреслило джерело.

Про існування такої вказівки Кремля державним ЗМІ раніше у своїй колонці на Deutsche Welle писав ведучий "Дождя" Костянтин Еггерт. "Знайома, яка працює в холдингу ВГТРК (...), повідала мені: 15 лютого редакція отримала вказівку керівництва (яке, своєю чергою, очевидно, проінструктував Кремль). Суть її зводиться до короткої фрази: "Трампа більше немає". Тобто найближчим часом головний російський державний телеканал зведе висвітлення подій у Сполучених Штатах Америки до мінімуму", - написав Еггерт.

Раніше у Кремлі повідомили, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язана з бажанням адміністрації США "приглушити" невдоволення американців Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії. Серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.